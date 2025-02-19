Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна негативно высказался о разговоре президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в интервью украинскому изданию Telegraf.
МИД РФ заткнул министра Эстонии за слова о Путине: что известно о скандале
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РМ
Раиса Мелькумова
Откуда такие ущербные во власти в странах Европы? Ужас!
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20 час.
АндрейБорков
Оказывается проебалты проеба...и не только экономику, но и мозги! А ведь когда то эти края назывались Прибалтикой, то есть при Балтике. Но СССР распался и эти "гребешковые тигры" получили вольную. Я еще помню приемники ВЭФ, и маршрутное такси со скорыми помощами РАФ, и телевизоры "Таурас" и суда среднего тоннажа, транспортные, рыболовецкие и даже вспомогательные корабли ВМФ. Это все еще было в 1991 году. В 1998 уже не было ни хера, а к 2000 и следов от этих производств не осталось, совсем. Таким образом "витрина СССР" т.е. Прибалтика менее чем за 10 лет превратилась в "апартаменты класса городской канализации" и название этой местности теперь не ПРИБАЛТИКА, а ПРОЕБАЛТИКА, название заслуженное и емкое.
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4 час.
Владимир Алтайцев
«Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий», — прокомментировала Захарова." А вот этим словам Захаровой не верю. Она уже тысячи раз сотрясала........воздух грозными речами, Но ни однлгл серьёзного действия от МИД РФ не последовало - не сократили состав посольств Италии и Эстонии, не объявили персонами нон грата послов тех стран, которые гавкают в нас.Для России Эстония хутор, не стоящий и грамма внимания.
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3 час.
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