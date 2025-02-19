МИД РФ заткнул министра Эстонии за слова о Путине: что известно о скандале

АндрейБорков

Оказывается проебалты проеба...и не только экономику, но и мозги! А ведь когда то эти края назывались Прибалтикой, то есть при Балтике. Но СССР распался и эти "гребешковые тигры" получили вольную. Я еще помню приемники ВЭФ, и маршрутное такси со скорыми помощами РАФ, и телевизоры "Таурас" и суда среднего тоннажа, транспортные, рыболовецкие и даже вспомогательные корабли ВМФ. Это все еще было в 1991 году. В 1998 уже не было ни хера, а к 2000 и следов от этих производств не осталось, совсем. Таким образом "витрина СССР" т.е. Прибалтика менее чем за 10 лет превратилась в "апартаменты класса городской канализации" и название этой местности теперь не ПРИБАЛТИКА, а ПРОЕБАЛТИКА, название заслуженное и емкое.