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МИД РФ заткнул министра Эстонии за слова о Путине: что известно о скандале

МИД РФ заткнул министра Эстонии за слова о Путине: что известно о скандале

Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна негативно высказался о разговоре президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в интервью украинскому изданию Telegraf.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Откуда такие ущербные во власти в странах Европы? Ужас!
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20 час.
АндрейБорков
Оказывается проебалты проеба...и не только экономику, но и мозги! А ведь когда то эти края назывались Прибалтикой, то есть при Балтике. Но СССР распался и эти &quot;гребешковые тигры&quot; получили вольную. Я еще помню приемники ВЭФ, и маршрутное такси со скорыми помощами РАФ, и телевизоры &quot;Таурас&quot; и суда среднего тоннажа, транспортные, рыболовецкие и даже вспомогательные корабли ВМФ. Это все еще было в 1991 году. В 1998 уже не было ни хера, а к 2000 и следов от этих производств не осталось, совсем. Таким образом &quot;витрина СССР&quot; т.е. Прибалтика менее чем за 10 лет превратилась в &quot;апартаменты класса городской канализации&quot;  и название этой местности теперь не ПРИБАЛТИКА, а ПРОЕБАЛТИКА, название заслуженное и емкое.
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4 час.
Владимир Алтайцев
«Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий», — прокомментировала Захарова.&quot;  А вот  этим словам Захаровой  не верю. Она  уже  тысячи раз  сотрясала........воздух  грозными речами, Но ни однлгл серьёзного  действия  от МИД РФ  не последовало -  не  сократили состав  посольств  Италии и Эстонии, не  объявили  персонами  нон грата  послов  тех стран, которые  гавкают  в нас.Для России Эстония  хутор, не стоящий  и грамма внимания.
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3 час.
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