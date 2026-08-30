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ИА Регнум

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Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над Калужской областью

Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 23 БПЛА над Калужской областью. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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