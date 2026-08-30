Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 23 БПЛА над Калужской областью. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- За своих и за пра...
- SZ: главы МВД Гер...
- «Это позорно». СШ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым