В Москве учившаяся во Львове врачиха, обвинённая в издевательствах над семьей погибшего участника СВО, избежала ареста

Политнавигатор Суд в Москве не стал арестовывать выпускницу львовского мединститута педиатра Надежду Буянову, на которую пожаловалась вдова участника СВО Анастасия Акиньшина.
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