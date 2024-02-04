Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Москве учившаяся во Львове врачиха, обвинённая в издевательствах над семьей погибшего участника СВО, избежала ареста

В Москве учившаяся во Львове врачиха, обвинённая в издевательствах над семьей погибшего участника СВО, избежала ареста

Политнавигатор Суд в Москве не стал арестовывать выпускницу львовского мединститута педиатра Надежду Буянову, на которую пожаловалась вдова участника СВО Анастасия Акиньшина.

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Комментарии
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ВИ
Владимир Иванович Сергеев
Владимир Иванович Сергеев О каком городе идёт речь? Ведь всё можно же проверить. А не ругаться друг на друга.
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6 час.
Наиль Бакиров
Вот так , прощая , извиняясь мы по капельке теряем страну !!! Феликс Эдмундович - 2 , дорогой , народ заждался и требует справедливости .
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6 час.
БВ
Борис Выдрин
Согласен с вами, однако и Марина права. Это куда нас тянут - к доносам.
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5 час.

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