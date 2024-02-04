В Москве учившаяся во Львове врачиха, обвинённая в издевательствах над семьей погибшего участника СВО, избежала ареста

ВИ Владимир Иванович Сергеев Владимир Иванович Сергеев О каком городе идёт речь? Ведь всё можно же проверить. А не ругаться друг на друга.

Наиль Бакиров Вот так , прощая , извиняясь мы по капельке теряем страну !!! Феликс Эдмундович - 2 , дорогой , народ заждался и требует справедливости .