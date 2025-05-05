Литература: Булочки с опилками для Лермонтова, особенные котлеты для Тургенева и другие любимые блюда русских классиков

Еда, как известно, многое рассказывает о человеке — особенно если этот человек оставил после себя не только литературное наследие, но и воспоминания о своей страсти к хлебу с квасом, гречневым гренкам или макаронам с пармезаном.
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