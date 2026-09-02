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Царьград

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Генпрокурор Гуцан отдал дань памяти воинам во Владивостоке

Генпрокурор Гуцан отдал дань памяти воинам во Владивостоке

Владивосток посетил Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, чтобы почтить память павших в войнах. 3 сентября Россия отметит День Победы над Японией.

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