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«Купол Донбасса» отразил 138 атак беспилотников ВСУ за прошедшую неделю

«Купол Донбасса» отразил 138 атак беспилотников ВСУ за прошедшую неделю

В течение минувшей недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» зафиксировала и перехватила 138 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Донецком и Макеевкой, заявила официальный представитель управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) Оксана Семесенко.

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