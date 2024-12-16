«Купол Донбасса» отразил 138 атак беспилотников ВСУ за прошедшую неделю

В течение минувшей недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» зафиксировала и перехватила 138 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Донецком и Макеевкой, заявила официальный представитель управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) Оксана Семесенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии