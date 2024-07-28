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Александр Семченко: Госдолг Украины: скорость роста более $1 млрд в месяц!

Александр Семченко: Госдолг Украины: скорость роста более $1 млрд в месяц!

Средняя скорость увеличения госдолга Украины – более $1 млрд в месяц Заявление министерства финансов Украины: «Государственный долг в течение июня вырос еще на $1,16 млрд.

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