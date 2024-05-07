Можно ли ставить квадратные номера на машину . Когда они необходимы владельцу транспортного средства

Среди автолюбителей возникает вопрос о возможности установки квадратных номеров на автомобиль. Во многих странах мира круглые номерные знаки являются стандартом, однако в некоторых случаях допускается использование квадратных номеров.
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