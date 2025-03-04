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«Возможность выпускать чипы в США — это вопрос национальной безопасности». Трамп договорился с TSMC, которая вложит $100 млрд в пять новых американских заводов

«Возможность выпускать чипы в США — это вопрос национальной безопасности». Трамп договорился с TSMC, которая вложит $100 млрд в пять новых американских заводов

Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в США, которые будут включать строительство пяти дополнительных предприятий по производству микросхем в стране в ближайшие годы, сообщил ее генеральный директор президенту США Дональду Трампу в понедельник, 3 марта.

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