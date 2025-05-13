Многие даже не задумываются, какой опасности себя подвергают. Есть болезнь, лечения от которой не существует, а вот заразиться ей легко, особенно летом на даче, — например, поранившись о ржавый гвоздь.
Наступил на ржавый гвоздь: что наверняка может спасти от смертельной дачной болезни
Комментарии
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Александр _
Сколько раз мы в детстве наступали на гвозди, разбитые бутылки и прочую гадость, никто никогда не болел. Сейчас свихнулись на болячках.
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12 час.
Люка
да... лет в 16 наступила на ржавый гвоздь. залила йодом и даже родителям ничего не сказала.
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3 час.
Иван Ураганов
Знакомый косил вику и порезался косой,в поле нечем было продезенцицировать,умер от столбняка.Сам однажды в воде наступил на ржавый гвоздь сотку,сделал прививку на 10 лет.
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1 час.
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