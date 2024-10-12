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В Польше заявили о готовности атаковать Петербург

В Польше заявили о готовности атаковать Петербург

В Польше заявили о готовности атаковать Петербург в случае конфликта с Россией @ Postimees/Reuters Tекст: Дарья Григоренко Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу, сообщили СМИ.

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Комментарии
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Влад Владимиров
И что тогда, вот, интересно останется там от это сраной Польши? Гадать не надо-простой пшик... Почему дауны всегда пытаются получить по роже? Потому что вместо мозгов у них в головах гнойник...
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