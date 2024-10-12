В Польше заявили о готовности атаковать Петербург в случае конфликта с Россией @ Postimees/Reuters Tекст: Дарья Григоренко Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу, сообщили СМИ.
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