Дизель, автомат, полный привод — новая версия известного пикапа

Теперь у пикапа Changan Hunter Plus в России есть дизельная версия – компания раскрыла цены. Под капотом этой модификации – турбодизель Isuzu JE4D25Q6BM: 2,5 литра, 146 л.
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