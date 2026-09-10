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За рулем

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Дизель, автомат, полный привод — новая версия известного пикапа

Дизель, автомат, полный привод — новая версия известного пикапа

Теперь у пикапа Changan Hunter Plus в России есть дизельная версия – компания раскрыла цены. Под капотом этой модификации – турбодизель Isuzu JE4D25Q6BM: 2,5 литра, 146 л.

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