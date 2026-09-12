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Военное обозрение

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Минус дата-центры: ВС РФ стали применять опыт Ирана в нарушении разведки врага

Минус дата-центры: ВС РФ стали применять опыт Ирана в нарушении разведки врага

Несколько крупных дата-центров на территории Украины с их дорогостоящим оборудованием были выведены из строя в последнее время.

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