На палубе китайского авианосца Fujian замечены макеты самолетов ДРЛО KJ-600 Сразу два макета самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600 замечены на палубе китайского авианосца Fujian.
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На палубе китайского авианосца Fujian замечены макеты самолетов ДРЛО KJ-600 Сразу два макета самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600 замечены на палубе китайского авианосца Fujian.
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