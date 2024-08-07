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Военные новости ★ спецоперация

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На палубе китайского авианосца Fujian замечены макеты самолетов ДРЛО KJ-600

На палубе китайского авианосца Fujian замечены макеты самолетов ДРЛО KJ-600 Сразу два макета самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600 замечены на палубе китайского авианосца Fujian.

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