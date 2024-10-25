ЖИВОЙ УГОЛОК
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ЖИВОЙ УГОЛОК

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Что вы думаете по поводу Хатико?

Что вы думаете по поводу Хатико?

Не так давно на одном ресурсе я вызвал нешуточную дискуссию, заявив, что известный всем пёс Хатико скорее безуспешно стремился завершить важную работу, чем демонстрировал нечеловеческую преданность хозяину.

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