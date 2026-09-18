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Транш ЕС в 3,3 млрд евро не дойдет до ВСУ из-за коррупции – эксперт

Транш ЕС в 3,3 млрд евро не дойдет до ВСУ из-за коррупции – эксперт

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов в программе «Мнение» на News Front новость о том, что Еврокомиссия выделяет 3,3 млрд евро Украине в качестве финансовой помощи в размере 90 миллиардов.

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