Зимняя одежда самая идеальная!

Зимой хорошо. Можно даже без трусов: натянула носки до пупа, свитер до пяток, накинула небрежно на плечи жилетку из чебурашьего меха и парочку пуховиков (верхний можно не застегивать, а то жарко), намотала поверх всего этого великолепия огромный шарф и пошла красивой кучей по улице.