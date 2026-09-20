Где купить бензин и дизель по 100 рублей за литр в Крыму вечером 20 сентября: список АЗС

Сегодня, 20 сентября, с 18:00 по 20:00 бензин и дизель АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: (список обновляется) Симферополь улица Долетова, 2 (АЗС ТЭС № 81) В наличии: АИ-92, ДТ ул.
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