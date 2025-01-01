РЖД изменили правила перевозки животных в поездах дальнего следования

В наступившем году изменились требования и условия провоза животных в пассажирских поездах. Новые правила коснутся мелких зверей, таких как кошки, белки, хомяки и другие домашние любимцы, в среду, 1 января, РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии