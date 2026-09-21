Роспотребнадзор открывает горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ с 21 сентября по 2 октября

Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. С 21 сентября по 2 октября Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
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