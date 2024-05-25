Шутка Героя России с Поклонной длилась недолго - известно его реальное досье

Герой России с Поклонной горы не сходит с первых полос и спустя пару недель после встречи с ним. А всё дело в том, что он помог оживить известный сюжет из фильма "Брат", когда Данила рассказывает и своему брату, и случайным знакомым, что был в Чечне, но "писарем в штабе отсиделся".