Шутка Героя России с Поклонной длилась недолго - известно его реальное досье

Герой России с Поклонной горы не сходит с первых полос и спустя пару недель после встречи с ним. А всё дело в том, что он помог оживить известный сюжет из фильма "Брат", когда Данила рассказывает и своему брату, и случайным знакомым, что был в Чечне, но "писарем в штабе отсиделся".
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