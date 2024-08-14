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  • Виктор
    Быстро с тебя интеллигентность сползла."Козырь" Белоусов...
  • ШКИПЕР
    Ты бы язык прикусил ( с такими , как ты горе патриотами иначе нельзя ) , хорошо быть патриотом на кухне. Так что засу..."Козырь" Белоусов...
  • Иван Иваныч
    Да с таким как ты провокатором вообще приличным людям разговаривать западло, так что- пошел ты на хер! Всё!"Козырь" Белоусов...

«Он уже не кадыровец». ВСУ пленили бойцов «Ахмата»? Что сказал Алаудинов

«Он уже не кадыровец». ВСУ пленили бойцов «Ахмата»? Что сказал Алаудинов

Апти Алаудинов 2 дня назад 21K прочитали Украинские источники распространили сведения, якобы ВСУ могли взять в плен чеченских бойцов в Курской области.

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