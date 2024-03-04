Химик Федина призвала отказаться от газовой плиты в пользу индукционной

Химик Елена Федина сообщила о рисках приготовления пищи на газовой плите, — информирует Pravda.ru. Недавние исследования американских ученых показали, что при сгорании газа в воздухе образуется значительное количество вредных наночастиц, которое превышает их концентрацию на дорогах с интенсивным движением.