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  • svetlana pustovalova
    Никто их не погонит - наши только обещают какие-то меры - и тишина...Медведев: отказав...
  • алексей
    Давно пора гнать их поганой метлой.Медведев: отказав...
  • svet alex
    Абсолютно прав Д.Медведев. И делать это нужно немедленно! Или опять выразим озабоченность?Медведев: отказав...

Химик Федина призвала отказаться от газовой плиты в пользу индукционной

Химик Федина призвала отказаться от газовой плиты в пользу индукционной

Химик Елена Федина сообщила о рисках приготовления пищи на газовой плите, — информирует Pravda.ru. Недавние исследования американских ученых показали, что при сгорании газа в воздухе образуется значительное количество вредных наночастиц, которое превышает их концентрацию на дорогах с интенсивным движением.

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