Жителям целого города законодательно запретили болеть

Фото: edition.cnn.com Жителям итальянского города Белькастро запретили болеть Мэр Белькастро издал указ, в котором призывает местных жителей «избегать заражения любыми заболеваниями, требующими медицинской помощи, особенно экстренной».
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