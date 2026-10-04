Видеообзор финала Shenzhen Open 2026

Смотрите видеообзор матчей У Ицзэ vs Юань Сыцзюнь в финале Шэньчжэнь Опен 2026 Юань Сыцзюнь — У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Смотрите видеоповтор финала Shenzhen Open 2026.