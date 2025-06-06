Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МИД Польши обратился к Маску со словами о сложности политики

Глава МИД Польши обратился к Маску со словами о сложности политики

Глава польского МИД Радослав Сикорский в соцсети Х с иронией обратился к миллиардеру Илону Маску и напомнил ему, что «политика сложнее, чему он думал».

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