Трансформация экономики стала главной темой первого дня Русского экономического форума – 2024. В дискуссиях прозвучал ряд предложений для достижения целей из нового «майского» указа Владимира ПутинаВ первый день РЭФ’24 прошли оживленные дискуссии, в рамках которых спикеры затронули ряд актуальных вопросов о способах достижения национальных целей развития, определенных в новом «майском» указе главы государства.