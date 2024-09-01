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Эксперты: США отстают в гонке спутниковых наблюдений

Эксперты: США отстают в гонке спутниковых наблюдений

Коммерческая спутниковая отрасль дистанционного зондирования расширяется, но она все еще не готова удовлетворить растущие потребности американских военных в тактической разведочной информации, наблюдении и разведке (ISR), заявил Дэвид Готье, бывший глава коммерческих операций в Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA).

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