«Динамо» подарит абонементы донорам, сдавшим кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»

«Для доноров, которые сдали кровь после 22 марта для оказания медицинской помощи пострадавшим, будут доступны бесплатные абонементы на все домашние матчи бело-голубых до конца сезона», – говорится в сообщении в телеграм-канале московского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии