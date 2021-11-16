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Почему народ сейчас так недоволен властью. Мнения экспертов

Почему народ сейчас так недоволен властью. Мнения экспертов

Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.

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Комментарии
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Александр Алексеевич
со времён СССР я знаю - ,,единожды предавший предаст снова !,,вот почему нет веры ЕДросам ? потому что в большинстве своём они перекрашеные коммунисты ! сначала в угоду золотому тельцу предали социалистические идеалы перепрыгнув на рельсы капитализма ! и при следующем удобном моменте они снова ( ни на минуту не усомнившись ) перепрыгнут под другие знамёна
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1
3 час.
евгений начис
Люди очнитесь! Вам подсовывают липовые цифры,подтасовки,а вы сразу начинаете обсуждать эту ложь. Автор провокатор!
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2
2 час.
Людмила Грабова
Всем очень захотелось в ельцынскую Россию, когда макароны, водка,табак и всё остальное выдавалось по талонам. Когда о социальных выплатах забыли совсем, а пенсию, совершенно копеечную выдавали раз в пол.года. Да перекосы во власти имеются сейчас, и этих перекосов немало. Надо налаживать коммуналку, перетрясти судейский состав, набрать в полицию и органы внутренних дел порядочных людей (но их сложно найти). Госслужащих надо обучать, а не набирать случайных и своих людей. Да и всему обществу пора очистить мозги и научиться жить по средствам, а не брать кредиты в микрофинансовых структурах на путёвки за границу, на дорогие смартфоны и телефоны.
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54 мин.

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