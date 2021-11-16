Почему народ сейчас так недоволен властью. Мнения экспертов

со времён СССР я знаю - ,,единожды предавший предаст снова !,,вот почему нет веры ЕДросам ? потому что в большинстве своём они перекрашеные коммунисты ! сначала в угоду золотому тельцу предали социалистические идеалы перепрыгнув на рельсы капитализма ! и при следующем удобном моменте они снова ( ни на минуту не усомнившись ) перепрыгнут под другие знамёна

Людмила Грабова

Всем очень захотелось в ельцынскую Россию, когда макароны, водка,табак и всё остальное выдавалось по талонам. Когда о социальных выплатах забыли совсем, а пенсию, совершенно копеечную выдавали раз в пол.года. Да перекосы во власти имеются сейчас, и этих перекосов немало. Надо налаживать коммуналку, перетрясти судейский состав, набрать в полицию и органы внутренних дел порядочных людей (но их сложно найти). Госслужащих надо обучать, а не набирать случайных и своих людей. Да и всему обществу пора очистить мозги и научиться жить по средствам, а не брать кредиты в микрофинансовых структурах на путёвки за границу, на дорогие смартфоны и телефоны.