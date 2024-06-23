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Марк-Энтони Кэй: «Месси – мировая икона, он дал МЛС большой толчок. Мы должны быть благодарны за то, что он приехал сюда»

Марк-Энтони Кэй: «Месси – мировая икона, он дал МЛС большой толчок. Мы должны быть благодарны за то, что он приехал сюда»

«Месси – мировая икона, к нему приковано много внимания, так что его приезд в МЛС определенно дал лиге большой толчок.

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