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Поменялся местами с Ле Пен: Макрон вдруг пожелал диалога с президентом Путиным
Комментарии
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Elena Compton
Как то глупо заявлять что он готов к разговорам когда весь мир знает что Путин Макрона просто игнорит.))))))
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7 час.
ТС
Тахир Сукуров
Странно. Во всём мире знают, что поручкаться с пидорком, значит опозорить своё имя. Они решили замазать ВВП. Только, хрен им в рыло. Пусть он ручкается с Зелей и прочей пиндоснёй.
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6 час.
Надежда
Микрон "забыл" про историю с Мистралями, а вот наш президент не забывает НИЧЕГО...☺️
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37 мин.
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