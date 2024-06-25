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Несекретные материалы

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Поменялся местами с Ле Пен: Макрон вдруг пожелал диалога с президентом Путиным

Поменялся местами с Ле Пен: Макрон вдруг пожелал диалога с президентом Путиным

Политическая судьба любого лидера всегда состоит из взлетов и падений. Реальный, трезвый взгляд на ситуацию всегда обусловлен пребыванием не на пике, а в трудной ситуации.

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Комментарии
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Elena Compton
Как то глупо заявлять что он готов к разговорам когда весь мир знает что Путин Макрона просто игнорит.))))))
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7 час.
ТС
Тахир Сукуров
Странно. Во всём мире знают, что поручкаться  с пидорком, значит опозорить своё имя. Они решили замазать ВВП. Только, хрен им в рыло. Пусть он ручкается  с Зелей и прочей пиндоснёй.
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6 час.
Надежда
Микрон &quot;забыл&quot; про историю с Мистралями, а вот наш президент не забывает НИЧЕГО...☺️
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37 мин.

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