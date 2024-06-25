Поменялся местами с Ле Пен: Макрон вдруг пожелал диалога с президентом Путиным

Elena Compton Как то глупо заявлять что он готов к разговорам когда весь мир знает что Путин Макрона просто игнорит.))))))

ТС Тахир Сукуров Странно. Во всём мире знают, что поручкаться с пидорком, значит опозорить своё имя. Они решили замазать ВВП. Только, хрен им в рыло. Пусть он ручкается с Зелей и прочей пиндоснёй.