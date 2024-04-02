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Петербургский дневник

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На КАД с 6 по 12 апреля заблокируют две полосы

На КАД с 6 по 12 апреля заблокируют две полосы

Движения закроют на развязке с Мурманским шоссе и вантовым мостом Сразу 2 полосы движения перекроют на внутреннем кольце КАД в Петербурге между развязкой с Мурманским шоссе и вантовым мостом, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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