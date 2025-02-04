В России предложили создать систему «Знай своего мигранта»

Представители бизнеса предложили внести ряд изменений в действующую систему найма трудовых мигрантов, в том числе речь идет о создании сервиса «Знай своего мигранта», позволяющего совместно контролировать рабочие ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии