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В России предложили создать систему «Знай своего мигранта»

В России предложили создать систему «Знай своего мигранта»

Представители бизнеса предложили внести ряд изменений в действующую систему найма трудовых мигрантов, в том числе речь идет о создании сервиса «Знай своего мигранта», позволяющего совместно контролировать рабочие ресурсы.

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