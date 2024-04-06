Пенсионер с тремя кредитами: ЦБ обновил портрет «среднестатистического» заемщика

ВУ

Владимир Уфимцев

Надо всем должникам разом (!) отказать этим кровососам в оплате неподъемных населением кредитов! А всех этих артистов, кто в рекламе дурачков завлекает "дешевыми кредитами"... расстрелять! Видимо, правительству очччень выгодно все это... Иначе давно бы порядок навела в этом непростом вопросе. Ах, да, они порядок с капиталистами-мерзавцами договориться никак не могут, чтобы они зарплату трудовому (!) народу достойную платили...