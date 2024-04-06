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Пенсионер с тремя кредитами: ЦБ обновил портрет «среднестатистического» заемщика

Пенсионер с тремя кредитами: ЦБ обновил портрет «среднестатистического» заемщика

Закредитованность населения России стремительно растет. Центробанк обнародовал тревожную статистику: каждый второй заемщик — это должник с тремя и более кредитами.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Надо всем должникам разом (!) отказать этим кровососам в оплате неподъемных населением кредитов! А всех этих артистов, кто в рекламе дурачков завлекает &quot;дешевыми кредитами&quot;... расстрелять! Видимо, правительству очччень выгодно все это... Иначе давно бы порядок навела в этом непростом вопросе. Ах, да, они порядок с капиталистами-мерзавцами договориться никак не могут, чтобы они зарплату трудовому (!) народу достойную платили...
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