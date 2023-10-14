Двое мигрантов устроили поножовщину у дверей отеля в Колпино

Один из участников конфликта от полученных повреждений скончался на месте. В пятницу вечером в дежурную часть через службу «112» поступило сообщение о том, что у отеля «Бриола», дом № 17 по Сапёрному переулку в Колпино, на улице дерутся двое, одному требуется скорая помощь.