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Двое мигрантов устроили поножовщину у дверей отеля в Колпино

Один из участников конфликта от полученных повреждений скончался на месте. В пятницу вечером в дежурную часть через службу «112» поступило сообщение о том, что у отеля «Бриола», дом № 17 по Сапёрному переулку в Колпино, на улице дерутся двое, одному требуется скорая помощь.

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