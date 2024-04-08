Затопление Орска. Последние новости

В результате прорыва дамбы в Оренбургской области подтоплены оказались более 10 тыс. жилых домов. К вечеру 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ подтопленными оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.