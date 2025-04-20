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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Стюарт прошел томографию ноги после 1-го матча

Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт был замечен хромающим из-за травмы ноги во время 1-го матча серии плей-офф против «Нью-Йорка» (112:123).

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