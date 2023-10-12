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  • Мстислав Водяной
    На братских могилах не ставят крестов и вдовы на них не рыдают.Зачем всё это?
  • Алексей Смирнов
    И это было бы хорошо. особенно если бы Палестину поддержали бы на деле ещё пару других государств. Чтобы с гарантией ...Израильский посол...
  • валера
    В окопах им делать нечего ,в лагеряВы всё ёще верите...

Прибегая к концепту коллективной вины ты становишься сам субъектом коллективной вины...

Сейчас  я   вам,  граждане,       нечто  прекрасное    покажу.    Намедни какой-то   беглый  поц   Коля   Остенбакен (кто  все  эти  люди?!!)  выдал    в  запрещенном  твиттере  вот  такой   текст:"То что мы сейчас видим в Газе, это и есть коллективная ответственность.

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