Будет ещё сильнее. Сейсмологи предсказали Турции более мощные землетрясения

Тряхнёт даже популярные курорты.Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр повторил своё предупреждение от апреля 2024 года, выразив опасения относительно возможного крупного землетрясения в Стамбуле мощностью около 7,6 балла.
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