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Будет ещё сильнее. Сейсмологи предсказали Турции более мощные землетрясения

Будет ещё сильнее. Сейсмологи предсказали Турции более мощные землетрясения

Тряхнёт даже популярные курорты.Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр повторил своё предупреждение от апреля 2024 года, выразив опасения относительно возможного крупного землетрясения в Стамбуле мощностью около 7,6 балла.

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