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Петербургский дневник

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Дворцовый мост закроют для движения 23 февраля

Дворцовый мост закроют для движения 23 февраля

Ограничения будут действовать с 19:00 до 23:59 В Санкт-Петербурге 23 февраля с 19:00 до 23:59 будет временно прекращено движение по Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Невскому проспекту, а также Адмиралтейскому проспекту.

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