НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

9 трендов весны 2024 года из последних образов шведской модели Эльзы Хоск!

9 трендов весны 2024 года из последних образов шведской модели Эльзы Хоск!

Шведская модель Эльза Хоск недавно поделилась в социальных сетях образом, который она называет моделью этого сезона — от стиля Coquette (Кокетт), до Groufit (Груфит — многослойность в серых тонах), вишнево-красных аксессуаров и многого другого… Узнайте 9 трендов весны 2024 года, основываясь на ее повседневных образах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх