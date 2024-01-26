9 трендов весны 2024 года из последних образов шведской модели Эльзы Хоск!

Шведская модель Эльза Хоск недавно поделилась в социальных сетях образом, который она называет моделью этого сезона — от стиля Coquette (Кокетт), до Groufit (Груфит — многослойность в серых тонах), вишнево-красных аксессуаров и многого другого… Узнайте 9 трендов весны 2024 года, основываясь на ее повседневных образах.