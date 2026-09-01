ТР Рәисе премиясен алуга документлар кабул итү башланды

Бүген, 1 сентябрьдә, 2026 елда гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеше өчен Татарстан Республикасы Рәисе премиясен алуга документлар кабул итү башланды.
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