Китай кредитует развивающиеся страны больше, чем МВФ и страны Парижского клуба

В последнее десятилетие Китай стал крупнейшим международным кредитором развивающихся стран: с 2016 года он обходит Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и 22 страны Парижского клуба кредиторов.
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