12 стран Европы заключили антироссийский нефтяной альянс. Под ударом и экспорт металлов из России

Двенадцать стран – Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Прибалтики – договорились вместе противодействовать теневому флоту, с помощью которого Россия экспортирует нефть в обход установленного G7 ценового потолка.