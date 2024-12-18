12 стран Европы заключили антироссийский нефтяной альянс. Под ударом и экспорт металлов из России

Двенадцать стран – Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Прибалтики – договорились вместе противодействовать теневому флоту, с помощью которого Россия экспортирует нефть в обход установленного G7 ценового потолка.
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