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Госдума на следующей неделе рассмотрит поправки о гарантиях на работе для мобилизованных

Сейчас руководство не обязано сохранять трудовые соглашения в случае мобилизации сотрудника. В Госдуме «Парламентской газете» сообщили, что 22 сентября Михаил Мишустин подписал постановление, по которому мобилизованные сохранят должность на работе.

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