Госдума на следующей неделе рассмотрит поправки о гарантиях на работе для мобилизованных

Сейчас руководство не обязано сохранять трудовые соглашения в случае мобилизации сотрудника. В Госдуме «Парламентской газете» сообщили, что 22 сентября Михаил Мишустин подписал постановление, по которому мобилизованные сохранят должность на работе.