Первые 70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Каир: главное за сутки

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Первая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Каир, в России началась подготовка к производству первых истребителей Checkmate, Полянский назвал правительство канадского премьер-министра Трюдо заложником нацистской идеологии.
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