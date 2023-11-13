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Первые 70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Каир: главное за сутки

Первые 70 эвакуированных из Газы россиян прибыли в Каир: главное за сутки

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Первая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Каир, в России началась подготовка к производству первых истребителей Checkmate, Полянский назвал правительство канадского премьер-министра Трюдо заложником нацистской идеологии.

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