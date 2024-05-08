Bloomberg: Си Цзиньпин намерен вбить клин между Евросоюзом и США

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправляется в страны ЕС, чтобы показать, что Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для них, чем это признают США, сообщает ПРАЙМ, ссылаясь на публикацию в Bloomberg.
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