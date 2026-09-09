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Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского

Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль высказал недовольство действиями киевского режима, не учитывающего интересы Германии.

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