СМИ: между представителями Байдена сложились напряженные отношения

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби стал реже участвовать в брифингах из-за напряженных отношений с пресс-секретарем американского лидера Карин Жан-Пьер.
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